Глава МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера

Глава британского МИД Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии страны и ее правительства. Об этом она объявила в авторской статье, опубликованной в воскресенье вечером на сайте газеты The Daily Telegraph, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сталкиваемся с серьезнейшими вызовами у себя дома на фоне глобального экономического кризиса. Мы сталкиваемся и с серьезнейшими вызовами за рубежом, исходящими от агрессивной России и все более решительного Китая, - написала она. - Осталось меньше двух лет для подготовки к следующим выборам. Это будет трудное противостояние, но в нем можно победить, выполнив обещания перед британским народом. Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что могу вести людей за собой, выполнять обещания и принимать трудные решения".