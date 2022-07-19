Экспорт в Европу СПГ США вырос почти в три раза

Объем поставляемого в европейские страны американского сжиженного природного газа (СПГ) с марта вырос почти в три раза по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она напомнила, что США ведут консультации со своими союзниками и партнерами по всему миру "с целью диверсификации поставок энергоносителей в Европу". "С марта мировой экспорт СПГ в Европу вырос на 75% по сравнению с 2021 годом, при этом экспорт СПГ из США в Европу увеличился почти в три раза. Мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами над снижением энергетической зависимости Европы от российских энергоносителей", - сказала Жан-Пьер.

Официальный представитель Белого дома в очередной раз бездоказательно обвинила Россию в "использовании природного газа в качестве политического и экономического оружия". По ее версии, политика Москвы "оказывает давление на рынки энергоносителей, повышает цены для потребителей и угрожает глобальной энергетической безопасности". "Эти действия только подчеркивают важность работы, которую проводят как Соединенные Штаты, так и Еврокомиссия, чтобы положить конец зависимости от российских энергоносителей", - утверждала пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, учрежденная США и ЕС соответствующая рабочая группа "регулярно собирается для обсуждения способов снижения спроса на природный газ в Европе".

В понедельник газета "Файнэншл таймс" сообщила, что Еврокомиссия в ближайшие дни предложит странам - членам ЕС принять добровольные целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными в случае серьезных перебоев в поставках. Как ранее заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, Европе необходимо сократить потребление газа на 12 млрд кубометров до начала отопительного сезона, что эквивалентно 130 танкерам с СПГ.