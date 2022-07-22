Уровень запасов газа в хранилищах Европы превысил 65%

Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превысил 65%. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Запасы газа в хранилищах Европы по данным на 20 июля выросли до уровня около 65,2% - это на 1,1 процентного пункта (п. п.) ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в ПХГ находится порядка 70 млрд куб. м газа. В 2021 году таких значений удалось достигнуть лишь 24 августа.

Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ как минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам.

Наибольший уровень заполненности хранилищ сейчас в Португалии и Польше - они достигли уровней запасов в 100% и 98,21% соответственно. ПХГ Германии наполнены на 65,22%, Франции - на 72,99%, Италии - на 68,86%, Нидерландов - на 59,2%, Болгарии - на 42,5%, Дании - на 84,1%, Венгрии - на 47,67%, Австрии - на 50,27%, Чехии - на 76,31%, Бельгии - на 68,98%, Латвии - на 49,04%.

Если июльские темпы закачки газа в ПХГ (в среднем 0,35 п. п. в сутки) сохранятся в ближайшее время, то общий уровень запасов страны Европы может достигнуть целевых 80% уже в начале сентября. Однако Европа может столкнуться с новыми трудностями и сокращением темпов заполнения своих хранилищ на фоне аномальной жары в регионе и с возможным дальнейшим падением прокачки по газопроводу "Северный поток".