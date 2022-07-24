Семь стран помогают Словении в тушении пожара в регионе Крас

Семь государств помогают Республике Словения в тушении пожара в регионе Крас. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице вице-премьера, министра иностранных дел Тани Файон в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы тронуты бескорыстной поддержкой наших друзей и соседей, которые помогают Словении в тушении разрушительных пожаров в регионе Крас, крупнейших в нашей истории. Я лично благодарю моих коллег из Австрии, Венгрии, Италии, Румынии, Сербии, Словакии и Хорватии. Спасибо за вашу солидарность", - написала Файон.

24 июля министр обороны Словении Марьян Шарец принял в регионе Крас главу МВД Сербии Александара Вулина и поблагодарил его за помощь в борьбе с лесными пожарами. По словам Шареца, Сербия откликнулась на просьбу Словении о помощи в борьбе с пожарами, прислала два пилотируемых вертолета для их тушения.

21 июля газета Delo сообщила, что самый крупный пожар со времени провозглашения независимости Словении охватил более 2 тыс. га леса в регионе Крас на юго-западе страны. По данным издания, с последствиями бедствия борются более 1,1 тыс. пожарных из шести регионов республики. В ходе тушения задействованы три вертолета и грузовой самолет Вооруженных сил Словении, полицейский вертолет и три вертолета из Австрии и Словакии.