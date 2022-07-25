В ЕС разрешили использование вакцины от оспы обезьян Bavarian Nordic

Датская фармацевтическая компания Bavarian Nordic получила одобрение ЕС на вакцину Imvanex как препарата против оспы обезьян. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Компания Bavarian Nordic объявила сегодня о том, что Европейская комиссия продлила регистрационное удостоверение на вакцину против оспы Imvanex компании, включив в нее защиту от оспы обезьян и заболеваний, вызываемых вирусом коровьей оспы. Одобрение, полученное после положительного заключения Комитета по лекарственным средствам для человека (CHMP) от 22 июля 2022 года, действительно во всех государствах - членах Европейского союза, а также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии", - отмечено в сообщении.

Ранее Imvanex была одобрена против оспы обезьян только в США и Канаде. Несмотря на отсутствие официального решения, Bavarian Nordic постоянно сообщала инвесторам, что заключила новые соглашения с неназванными странами на поставку вакцин против оспы. С начала мая цена акций компании непрерывно росла.

Компания называет вакцину единственным в мире средством против оспы обезьян. По мнению руководства, производственные возможности Bavarian Nordic позволяют обеспечить Imvanex весь мир, поскольку, в отличие от COVID-19, столь массовой вакцинации в случае с этой инфекцией не потребуется.