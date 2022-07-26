Трасс заявила, что Джонсон не захочет становиться членом ее кабинета

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, борющаяся за пост премьер-министра страны, не думает, что нынешний глава правительства Борис Джонсон захочет становиться членом ее кабинета. Об этом она заявила в ходе теледебатов, организованных вещательной корпорацией Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я сильно подозреваю, что он не захочет для себя роли в правительстве. Думаю, ему необходим период заслуженного отдыха после нескольких очень тяжелых лет", - сказала Трасс, добавив, что, с ее точки зрения, Джонсон не заслуживал того, чтобы лишиться должности.

Соперник Трасс экс-глава британского Минфина Риши Сунак заявил, что Джонсон не сможет стать членом его кабинета, так как страна "должна двигаться вперед", а правящая партия - преодолевать внутренний раскол. Сам Сунак покинул правительство 5 июля, спровоцировав волну отставок, которая в конечном счете привела к тому, что Джонсон пообещал уйти с должности.

В ответ на просьбу дать оценку премьерству Джонсона Трасс сказала, что поставила бы ему семерку по десятибалльной шкале. Сунак же заявил, что Джонсон заслуживает 10 за то, что добился выхода страны из ЕС и привел партию тори к впечатляющей победе на выборах в 2019 году, однако в других областях он показал себя заметно хуже.

Как Трасс, так и Сунак заявили, что были бы рады работать друг с другом в будущем.

Согласно первым результатам опросов общественного мнения, проводившихся в Twitter, дебаты не выявили однозначного победителя. Симпатии зрителей разделились почти поровну.