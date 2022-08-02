Возле аэропорта Хитроу в Лондоне произошел крупный пожар

Серьезный пожар произошел возле лондонского аэропорта Хитроу, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Из-за большого количества дыма самолеты вынуждены использовать другую взлетно-посадочную полосу. Для борьбы с огнем в поле в Фелтеме были направлены 100 пожарных. Людям, проживающим неподалеку, рекомендовано не открывать окна и двери.

В аэропорту отметили, что пожар не привел к задержкам или отменам рейса. Пришлось только сменить взлетно-посадочные полосы. Представитель аэропорта добавил, то пожар не повлиял на работу аэропорта, и рейсы выполняются в соответствии с графиком.