В ФРГ сообщили, что газохранилища заполнены на 69%

Ситуация с энергоснабжением в Германии в настоящее время по-прежнему стабильная, поставки газа обеспечены, уровень заполненности газохранилищ составляет 69%. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете регулятора - Федерального сетевого агентства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поставки газа в Германию в настоящее время стабильны. Энергобезопасность ФРГ на данный момент гарантирована", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что "ситуация напряженная, нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения". Поток газа по "Северному потоку", как подчеркнули в регуляторе, сейчас составляет около 20% от максимальной мощности. "Если поставки российского газа по "Северному потоку" останутся на таком низком уровне, то цель по достижению уровня заполненности газохранилищ в 95% к 1 ноября вряд ли достижима без принятия дополнительных мер", - констатируется в отчете.

Германия испытывает сложности с получением газа по трубопроводу "Северный поток". С середины июня эта магистраль была задействована лишь на 40% (67 млн куб. м в сутки) от максимальной мощности в связи с несвоевременным возвратом газовых турбин после ремонта из-за санкций Канады против РФ. Со среды прокачка сократилась до 20%.