Трасс увеличила до 34 п. п. отрыв от Сунака в борьбе за пост премьера Британии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, увеличила до 34 процентных пунктов отрыв от своего единственного оппонента - экс-министра финансов Риши Сунака. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса общественного мнения, который провела компания YouGov, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из 1 тыс. членов Консервативной партии, опрошенных с 29 июля по 2 августа, 60% респондентов сообщили, что намерены проголосовать за Трасс. За Сунака готовы отдать свой голос 26% опрошенных. Для сравнения: во время предыдущей оценки общественного мнения, проведенной 20-21 июля, соотношение тех, кто был намерен голосовать за Трасс и Сунака, составляло 49% на 31%.

Одновременно опрос показал, что Консервативная партия смогла уменьшить отставание от оппозиционной Лейбористской партии. Если бы всеобщие выборы, намеченные на 2024 год, прошли 2 августа, то преимущество лейбористов оказалось бы в пределах математической погрешности. С 21-22 июля разрыв между двумя партиями сократился с 7 п. п. до 1 п. п.: Консервативную партию сейчас намерены поддержать 34% респондентов, а лейбористов - 35%.

Премьер-министр Борис Джонсон 7 июля объявил об отставке с поста главы Консервативной партии. Это произошло, когда британское правительство демонстративно покинули почти 60 человек. Джонсон сообщил, что оставит должность главы правительства, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит кабинет. Это должно произойти 5 сентября, а новым премьером станет или Трасс, или Сунак. Исход выборов главы консерваторов определят почти 200 тыс. членов правящей партии в голосовании по почте.