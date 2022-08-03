Во Франции произошел взрыв на пороховом заводе

По меньшей мере восемь человек получили травмы в результате взрыва на пороховом заводе в департаменте Дордонь на юго-западе Франции. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, взрыв произошел около 14:00 по парижскому времени на заводе компании Manuco, расположенном в городе Бержерак. Компания занимается производством нитроцеллюлозы, используемой в качестве составного компонента взрывчатых веществ.

Местные власти призвали жителей избегать этот сектор и следить за обновлением информации в Twitter мэрии Бержерака.

Завод имеет классификацию Seveso, что означает наличие на предприятии опасных для человека веществ. Классификация была введена после диоксиновой катастрофы на химическом заводе в итальянском городе Севезо в 1976 году.