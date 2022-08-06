Moody's изменило прогноз рейтинга Италии, Чехии и Словакии на "негативный"

Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента Италии, Чехии и Словакии в иностранной и национальной валютах на прежних уровнях ("Baa3", "Aa3" и "A2" соответственно), однако изменило прогноз со "стабильного" на "негативный". Об этом говорится в пресс-релизах агентства, опубликованных на его сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению аналитиков агентства, "негативный" прогноз рейтинга Чехии и Словакии обусловлен тем, что эти страны в значительной степени зависят от российских энергоносителей, поставки которых в страны ЕС в последнее время сократились. В качестве причин для ухудшения прогноза рейтинга Италии указаны негативные последствия событий на Украине и внутренние политические изменения.

Прогноз рейтинга от аналитиков Moody’s может быть "позитивным", "негативным", "стабильным" и "развивающимся". Кредитный рейтинг на уровне "Baa3" присваивается облигациям, подверженным умеренному кредитному риску. Облигации с рейтингом "Aa3" подвержены незначительному кредитному риску. Кредитный рейтинг "A2" аналитики присваивают облигациям, подверженным низкому кредитному риску.