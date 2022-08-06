ЕС готовит новые предложения финпомощи Украине

Еврокомиссия подготовила новый проект предложений по предоставлению финансовой помощи Украине в размере 8 млрд евро в виде грантов и кредитов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Укринформ, пишет Politico.

Европейский Союз выделит до 5 млрд евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии стран ЕС – в соответствии с их вкладом в бюджет Евросоюза. Процентные платежи будут выплачиваться из бюджета ЕС. Остальные, около 3 млрд евро, будут предоставлены в виде грантов.

Новый проект появился после того, как Германия отказалась предоставить гарантии на сумму до 9 млрд евро под ссуды для Украины. Берлин утверждает, что Киеву лучше предоставлять гранты, потому что у него уже большие долги. Германия сама предоставила грант в 1 млрд евро.

Хотя сроки пока не определены, ЕК намерена получить одобрение Европарламента и стран ЕС в сентябре, чтобы начать выплаты в октябре.

Президент Украины Володимир Зеленский в своем ночном обращении упрекнул ЕС в задержке с предоставлением средств.

Лидеры ЕС еще в мае пообещали Киеву до 9 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Но до сих пор Еврокомиссия смогла выделить только 1 млрд в виде кредитов, обеспеченных бюджетом ЕС.