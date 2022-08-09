Уровень воды в Рейне в Нидерландах приблизился к рекордно низкой отметке

Уровень воды в Рейне на территории Нидерландов из-за засухи приблизился к рекордно низкой отметке. Об этом сообщила в понедельник на своей официальной странице в Twitter Еврокомиссия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уровень воды в Рейне на голландской территории приблизился к самой низкой отметке в истории, - написала Еврокомиссия. - Удивительные снимки европейской [спутниковой] системы "Коперникус" демонстрируют состояние реки". На фото отчетливо видно значительное сужение реки.

"Засухи и пожары - это наиболее видимый результат изменения климата в Европе, - написала Еврокомиссия. - Наш зеленый переход позволит нам решить эту проблему в корне".

По данным Еврокомиссии, почти 50% территории Евросоюза этим летом поражено засухой, что может, в частности, привести к потере 10-15% урожая. Жара и недостаток воды также стали причиной мощных лесных пожаров в Европе.