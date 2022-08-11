В аэропорту Лондона арестовали одного из бывших боевиков ИГ

Британец Эйн Дэвис, который обвиняется в том, что входил в Сирии в отряд под названием Beatles террористической организации "Исламское государство" (ИГ), был арестован в среду по возвращении в Соединенное Королевство. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее полиция британской столицы сообщила, что 38-летний мужчина был арестован на основании нарушения нескольких статей Закона о терроризме сразу после того, как он прибыл 10 августа в аэропорт Лютон. Он помещен под стражу и содержится в полицейском участке на юге столицы, отмечается в коммюнике. Скотленд-Ярд не назвал имя арестованного, однако, по информации Би-би-си, речь идет о Дэвисе, который вернулся на родину после того, как провел семь с половиной лет в турецкой тюрьме по обвинению в членстве в ИГ.

По данным следствия, Дэвис входил в квартет террористов ИГ под названием Beatles, все члены которого, судя по всему, выросли в западной части Лондона. В Соединенных Штатах этому отряду приписывают расправы над 27 пленниками, в том числе над американскими журналистами Джеймсом Фоули и Стивеном Сотлоффом, а также гражданами Питером Кэссигом и Кайлой Мюллер. Отряд получил свое название из-за британского акцента его участников.

Главарь отряда Мухаммед Эмвази по прозвищу Джихади Джон был ликвидирован в 2015 году в результате авиаудара. Другие его члены - Александа Коти и аш-Шафи Эльшейх - были вывезены в США, где над ними прошел суд. Коти был приговорен к пожизненному сроку, а вердикт в отношении аш-Шафи Эльшейха должен быть оглашен в этом месяце. В 2018 году они были лишены британского гражданства.