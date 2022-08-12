Власти Британии ежедневно тратят более $1 млн на размещение афганских беженцев

Великобритания ежедневно тратит £1 млн ($1,2 млн) на размещение в отелях страны беженцев из Афганистана. Об этом в пятницу сообщила газета The Daily Telegraph, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, примерно 7 тыс. афганских беженцев уже было предоставлено постоянное место жительства, в то время как порядка 9,5 тыс. все еще проживают в 70 гостиницах в разных регионах страны, ожидая переселения. "Отели не являются самым лучшим вариантом для размещения беженцев, но зато они гарантируют безопасность, защиту, чистоту и гигиену", - говорится в заявлении британского МВД.

Некоторые из беженцев при этом отказываются от предоставляемого им жилья, отмечает газета. Афганцы жалуются на языковой барьер и заявляют о своем нежелании жить в таких регионах, как Шотландия или Уэльс, поскольку им не нравится местный холодный климат.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной прошлого года о намерении вывести свои силы из южноазиатской страны. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Великобритания завершила вывоз из Кабула своих подданных и помогавших им афганцев к 31 августа. Всего Лондон эвакуировал около 15 тыс. гражданских лиц, включая афганцев, и 1 тыс. своих военнослужащих.