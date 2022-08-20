В ВВС Чехии в конце 2023 года поступят вертолеты из США

Вертолеты, которые ВВС Чехии в качестве дара получат от США, начнут поступать в республику в конце 2023 года. Со ссылкой на министерство обороны страны об этом сообщило в субботу "Чешское радио", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вертолеты, которые чешской армии подарят США, в данное время базируются на Гавайских островах. Туда вскоре направятся специалисты-техники. Их задача - дать оценку техническому состоянию вертолетов и предоставить Минобороны рекомендации по их модернизации.

Чехия, как проинформировала в пятницу газета Mladá fronta Dnes со ссылкой на американское посольство в республике, получит на безвозмездной основе от США восемь вертолетов для национальных ВВС. Речь идет о шести боевых вертолетах AH-1Z Viper и двух многоцелевых вертолетах UH-1Y Venom.

"Подтверждаем перевод [Чехии] шести вертолетов AH-1Z и двух вертолетов UH-1Y", - привела газета высказывание представителя посольства. Праге предстоит лишь оплатить их доставку в республику и возможное оснащение дополнительным оборудованием.

Передачу для ВВС американских вертолетов подтвердило Министерство обороны Чехии. Согласно газете, договоренность об этом между Прагой и Вашингтоном была достигнута в апреле текущего года.

Минобороны Чехии в ноябре 2019 года заключило контракт с американской компанией Bell Textron о покупке для национальных ВВС за 14,6 млрд крон (около €585 млн) четырех боевых вертолетов AH-1Z Viper и восьми UH-1Y Venom. Они заменят находящиеся на вооружении российские вертолеты Ми-35/24. В ВВС Чехии будут находиться в общей сложности 20 вертолетов производства США.