В Швейцарии не исключили бунтов и грабежей при перебоях с электричеством зимой

Швейцарские органы правопорядка должны быть готовы к "чрезвычайным сценариям" в случае перебоев с электричеством или полного его отключения предстоящей зимой, поскольку в условиях блэкаута не исключены бунты и грабежи. Такое мнение высказал в опубликованном в субботу в газете Blik интервью председатель Конференции глав кантональных служб юстиции и полиции Швейцарии, генеральный директор полиции Фреди Фесслер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Перебои с электричеством или полный блэкаут имели бы серьезные последствия, - отметил он. - Представьте себе: больше невозможно получить деньги в банкомате, расплатиться карточкой в магазине, заполнить бак автомобиля на заправке. Больше не функционирует теплоснабжение, а улицы погрузились в темноту. Можно тогда представить, что население восстанет или будут иметь место грабежи". По словам Фесслера, он "не ожидает, что такое в действительности произойдет", тем не менее, по его мнению, следует "подготовиться к таким чрезвычайным сценариям".

Гендиректор полиции сообщил, что на случай негативного развития ситуации кантональные службы полиции "все предусмотрели". Еще в 2014 году были проведены "крупные учения по безопасности" для отработки действий органов правопорядка в условиях перебоев с электроэнергией и полного отключения электричества в Швейцарии. Выявленные тогда недостатки, в частности, дефицит электрогенераторов на случай ЧП, были с тех пор устранены. Как отметил Фесслер, органы полиции достигли соглашения с банками о действиях в экстремальных условиях - это позволит обеспечить население наличными деньгами в случае невозможности расплачиваться банковскими карточками.

Как заметил Фесслер, при перебоях с электричеством может быть усилено присутствие полицейских патрулей на улицах. Приоритетной задачей станет оперативное реагирование на происшествия, тогда как вызовы граждан в участок по менее важным делам могут быть отложены. Особую бдительность должны будут проявлять не только полицейские, но и пожарные. Генеральный директор полиции обратил в этой связи внимание на риск, с которым связано разведение костров на балконах в условиях холодов.