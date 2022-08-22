В Британии хотят поощрять жителей за снижение потребления электроэнергии

Оператор единой британской энергосистемы - компания National Grid работает над мерами, которые бы стимулировали клиентов сократить потребление электроэнергии в холодное время года. Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Express, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

По ее информации, National Grid готова с конца осени выплачивать до £6 ($7) за каждый сэкономленный кВт⋅ч тем домохозяйствам, которые снизят потребление электричества, в том числе путем отказа от использования стиральных машин и игровых консолей, в наиболее загруженный период дня с 17:00 до 20:00. Тем самым в компании хотят избежать чрезмерной нагрузки на энергосистемы, в результате которой могут произойти отключения электроэнергии в условиях неминуемого энергокризиса.

"Мы разрабатываем новый доступный для клиентов сервис, которым можно будет воспользоваться этой зимой. Дополнительная информация будет объявлена в скором времени", - заявил представитель National Grid.

Аналогичная схема, предполагающая денежные выплаты за сокращение электропотребления, прошлой зимой была опробована на более чем 100 тыс. клиентах энергетической компании Octopus Energy. Тогда в рамках пилотной схемы их просили на два часа не использовать электрические бытовые приборы. Те домохозяйства, которые снижали потребление электричества на 30-40%, получали £0,2 ($0,24) за каждый сэкономленный кВт⋅ч.