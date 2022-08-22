Боррель назвал ответ Ирана по ядерной сделке разумным

Ответ Ирана на предложения Евросоюза о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана является разумным. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Испании, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии (ЕК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Был ответ от Ирана, который я рассматриваю как разумный. Он был направлен США, от них пока нет официального ответа, мы ждем", - сказал он.