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Боррель назвал ответ Ирана по ядерной сделке разумным

Европа Материалы 22 августа 2022 15:29 (UTC +04:00)
Боррель назвал ответ Ирана по ядерной сделке разумным

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Ответ Ирана на предложения Евросоюза о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана является разумным. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Испании, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии (ЕК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Был ответ от Ирана, который я рассматриваю как разумный. Он был направлен США, от них пока нет официального ответа, мы ждем", - сказал он.

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