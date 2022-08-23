"МЮ" победил "Ливерпуль" благодаря голам Санчо и Рэшфорда

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 3‑го тура АПЛ победил «Ливерпуль», передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе «МЮ» голами отметились нападающие Джейдон Санчо (16) и Маркус Рэшфорд (53).

У «Ливерпуля» мяч забил египетский форвард Мохамед Салах (82).

Криштиану Роналду («МЮ») не вышел в основе и появился на поле только на 86‑й минуте.

В следующем туре чемпионата Англии «МЮ» в гостях сыграет с «Саутгемптоном» 27 августа, в этот же день «Ливерпуль» примет «Борнмут».

После трех туров АПЛ «МЮ», начавший сезон с двух поражений подряд, вышел на 14‑е место с 3 очками, у «Ливерпуля» — 2 очка (16‑е место).

Это первая победа «МЮ» при новом тренере Эрике тен Хаге.