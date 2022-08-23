В Великобритании средний годовой счет за свет может вырасти до £6,5 тыс.

Средний годовой счет британских домохозяйств за электричество может достичь в апреле следующего года рекордных £6,5 тыс. ($7,7 тыс.). Такой пересмотренный прогноз консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione опубликовала во вторник газета Daily Mirror, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего два дня назад та же компания предсказывала для апреля £6 тыс. годовых трат на электричество. Прогноз был скорректирован в сторону увеличения на фоне продолжающих расти европейских цен на газ. 22 августа спотовая цена газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $3 000 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта. "Газпром" не исключил, что цены на газ в Европе зимой могут подняться выше рекордных $4 000 за 1 тыс. куб. м.

Для сравнения: в апреле этого года размер среднего счета вырос на 54% и достиг рекордной отметки в £1,97 тыс. ($2,4 тыс.), но все равно был в 3,3 раза меньше, чем теперь прогнозируется для весны следующего года. Согласно расчетам Auxilione, в октябре нынешнего года средний счет за свет вырастет до £3,6 тыс. ($4,3 тыс.), а в январе 2023-го - до £5,1 тыс. ($6 тыс.). При этом снижения цен не ожидается до июля следующего года, когда средний годовой счет должен незначительно уменьшиться - до £5,5 тыс. ($6,5 тыс.).

О том, каким будет средний счет за свет, начиная с октября, Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства объявит в эту пятницу, 26 августа.