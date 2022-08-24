ЕС выделил €350 тыс. на помощь пострадавшим из-за наводнений в Пакистане

Европейский союз выделил €350 тыс. на оказание гуманитарной помощи пострадавшим в результате наводнений в Пакистане. Об этом в среду сообщает газета Business Recorder, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, программа помощи от Евросоюза предусматривает направление денежных средств пострадавшим из-за стихийных бедствий семьям, оказание первой медицинской помощи, а также доставку продуктов питания. При этом пострадавшим будет также оказываться психологическая поддержка, отмечается в заявлении.

Муссонные дожди, продолжающиеся в Пакистане с июня, привели к масштабным наводнениям и оползням на всей территории страны. В начале месяца правительство Пакистана в связи с тяжелой паводковой ситуацией объявило в стране чрезвычайное положение и обратилось к ООН и другим международным организациям за предоставлением срочной гуманитарной помощи. В спасательных операциях задействованы военнослужащие пакистанских ВВС и ВМС, а также армейская авиация и военная инженерная техника.

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана, число погибших в результате наводнений, вызванных муссонными дождями, достигло 830. Число пострадавших составляет 1 348. Более 93 тыс. домов по всей стране разрушены, около 30 тыс. из них восстановлению не подлежат.