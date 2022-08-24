Власти Германии ждут новую волну пандемии осенью

Правительство ФРГ внесло поправки в закон о защите населения от инфекционных заболеваний, они позволят регионам осенью возвращать ограничительные меры из-за коронавируса. Подробности представили в среду глава Минздрава Карл Лаутербах и министр юстиции Марко Бушман, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти полагают, что с 1 октября решения о возвращении тех или иных коронавирусных ограничений должны принимать федеральные земли, исходя из текущей обстановки. Им будет разрешено самим распоряжаться, где вводить масочный режим, с кого требовать результаты тестов и как регулировать доступ граждан к общественным заведениям и пунктам общепита.

"Я ожидаю, что осенью будет заметная волна коронавируса", - сказал Лаутербах. При этом он не думает, что придется вводить локдаун, а также закрывать детские сады и школы.

В Германии сейчас отменены почти все коронавирусные ограничения. Сохраняется масочный режим в общественном транспорте, поликлиниках и больницах. Ситуация с ежедневным приростом статистики по инфицированным относительно спокойная - примерно 50 тыс. случаев. При этом эксперты полагают, что в действительности их число больше, поскольку в настоящее время жители ФРГ не обязаны проходить регулярное тестирование.