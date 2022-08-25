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В Германии признали «абсолютный дефицит собственных запасов»

Европа Материалы 25 августа 2022 03:37 (UTC +04:00)
В Германии признали «абсолютный дефицит собственных запасов»

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что в Вооруженных силах ФРГ есть «абсолютный дефицит собственных запасов» и поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани», передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Это та тонкая грань, по которой мы шли неделями и месяцами», — сказала она, отвечая на вопрос, оказывает ли Германия достаточную помощь Украине.

Глава МИД отметила, что ФРГ хочет поддержать Украину в военном отношении всем, что у нее есть, однако сейчас у Германии абсолютный дефицит собственных запасов.

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