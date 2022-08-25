Экономика Германии выросла во втором квартале на 0,1%, несмотря на прогноз стагнации

ВВП ФРГ вырос на 0,1% во втором квартале 2022 года. Об этом сообщило в четверг Федеральное статистическое ведомство Германии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно оценке ведомства, которая была представлена в конце июля, за отчетный период была зафиксирована стагнация. Теперь этот показатель пересмотрен в сторону увеличения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в Германии был локдаун, показатель увеличился на 1,6%.

На германские экономические показатели продолжают влиять такие факторы, как пандемия коронавируса, нарушение цепочек поставок, рост цен и конфликт в Украине. В первом квартале 2022 года рост ВВП ФРГ составил 0,8%.