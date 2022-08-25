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Экономика Германии выросла во втором квартале на 0,1%, несмотря на прогноз стагнации

Европа Материалы 25 августа 2022 10:47 (UTC +04:00)
Экономика Германии выросла во втором квартале на 0,1%, несмотря на прогноз стагнации

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ВВП ФРГ вырос на 0,1% во втором квартале 2022 года. Об этом сообщило в четверг Федеральное статистическое ведомство Германии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно оценке ведомства, которая была представлена в конце июля, за отчетный период была зафиксирована стагнация. Теперь этот показатель пересмотрен в сторону увеличения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в Германии был локдаун, показатель увеличился на 1,6%.

На германские экономические показатели продолжают влиять такие факторы, как пандемия коронавируса, нарушение цепочек поставок, рост цен и конфликт в Украине. В первом квартале 2022 года рост ВВП ФРГ составил 0,8%.

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