Франция заполнила подземные хранилища газа более, чем на 90%

Франция стала пятой страной ЕС после Дании, Польше, Португалии и Швеции, в которых подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены более, чем на 90%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) по состоянию на 23 августа.

В целом мощности ПГХ стран ЕС на 23 августа были использованы на 78%.

Евросоюз в июне принял новые правила, по которым хранилища должны быть заполнены "голубым топливом" минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%. Всего в ЕС 18 из 27 государств имеют подземные резервуары для газа. Десять стран заполнили их более, чем на 80%.