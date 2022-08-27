Минздрав ФРГ не исключил роста смертности от ковида

Ситуация с коронавирусом в Германии может усугубиться осенью. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Welt am Sonntag, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, статистика по заболевшим начнет расти, как только граждане начнут проводить меньше времени на улице. "Тогда с кадровыми сложностями столкнутся компании и критическая инфраструктура, например больницы. Нас ждут трудные времена", - отметил министр.

Сейчас, согласно статистике, в ФРГ ежедневно умирают от 100 до 150 пациентов с коронавирусом. "Меня беспокоит, что это число может вырасти", - сказал он.

В Германии отменены почти все коронавирусные ограничения. Сохраняется масочный режим в общественном транспорте, поликлиниках и больницах. Ситуация с ежедневным приростом инфицированных относительно спокойная - примерно 50 тыс. случаев. При этом эксперты полагают, что в действительности их число больше, поскольку в настоящее время жители ФРГ не обязаны проходить регулярное тестирование.