Британские власти разрабатывают меры по борьбе с протестами на фоне кризиса

Правительство Великобритании разрабатывает планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета The Sun on Sunday, ссылаясь на источники.

По их информации, власти полагают, что рекордно высокие цены на электричество грозят привести к массовым беспорядкам и вызвать всплеск преступности в королевстве. О каких именно действиях со стороны британских властей по предотвращению протестов может идти речь, издание не указало. Ранее известный эксперт по защите прав потребителей Мартин Льюис предупредил, что при отсутствии значимой помощи гражданам от правительства страна в предстоящие месяцы может столкнуться с "социальной катастрофой".

Вместе с тем еженедельная газета The Observer проинформировала, что британские профсоюзы готовятся провести осенью серию массовых забастовок. Основным требованием участников акций станет повышение заработной платы в соответствии с темпами инфляции. При этом представители различных профессий хотят скоординировать свои усилия и организовать забастовки в одни и те же дни для того, чтобы добиться "большего эффекта".

В свою очередь объявивший об отставке премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон призвал британцев сплотиться и потерпеть лишения ради "победы Украины". Он вновь выразил мнение, что в росте цен на электричество виновата Россия, которая начала спецоперацию на Украине. По его мнению, экономические трудности продлятся еще некоторое время, зато потом страна встанет на путь к "золотому будущему".

В пятницу Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании объявило, что цены на электричество вырастут с 1 октября на 80%, до рекордной суммы в £3 549 ($4,2 тыс.) в год. В результате этого увеличения размер среднего счета для каждого британского домохозяйства вырастет более чем на £1 578 ($1,86 тыс.) в год по сравнению с нынешним уровнем. Последний раз регулятор пересматривал цены в апреле, когда они подскочили сразу на 54%, до £1 971 в год ($2,33 тыс.).

В марте лондонский Центр экономических и бизнес-исследований опубликовал доклад, предупредив, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни. По официальным данным, инфляция в стране в июле увеличилась до 10,1% в годовом исчислении. Согласно последним оценкам Банка Англии, осенью уровень инфляции в стране может превысить 13%.