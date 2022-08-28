Тренер "Манчестер Юнайтед" рассказал о планах на Роналду

Тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о планах на португальского нападающего клуба Криштиану Роналду, пишет портал Sky Sports, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Он отметил, что клуб рассчитывает на форварда, и тренер надеется, что 37-летний Роналду не станет покидать клуб.

17 августа сообщалось, что Роналду планирует покинуть "Манчестер Юнайтед". После ухода у футболиста, по данным издания AS, есть два варианта развития карьеры: перейти в "Спортинг" из Лиссабона или дортмундскую "Боруссию".

14 августа стало известно, что Роналду после разгрома от "Брентфорда" не пожал руку тренеру Эрику тен Хагу, молча уйдя в раздевалку. Такое поведение спортсмена "обидело" фанатов.