Новейший британский авианосец сломался у английских берегов

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales сломался у берегов Англии после того, как вышел 28 августа в направлении США для участия в совместных учениях. Об этом пишет Daily Telegtaph со ссылкой на представителя Королевского военно-морской флота Великобритании, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что речь идет о механической проблеме.

Профильный сайт новостей о британском ВМФ Navy Lookout пишет о «существенной технической неисправности» авианосца.

Создание HMS Prince of Wales обошлось в 3 млрд фунтов стерлингов (3,5 млрд долларов). Сейчас он стоит на якоре у острова Уайт в проливе Ла-Манш.

Водолазы изучают судно ниже ватерлинии. По неподтвержденным данным, у военного корабля поврежден правый гребной вал.