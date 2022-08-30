В Лондоне произошло несколько нападений с ножом во время карнавала

В Лондоне во время проведения традиционного фестиваля карибской культуры произошло несколько нападений с ножом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает газета Daily Mail.

Власти приняли решение применить статью 60 закона об уголовном правосудии и общественном порядке от 1994 года, разрешающую сотрудникам полиции в определенной местности останавливать и осматривать любого человека.

Полицейские не стали уточнять, сколько человек пострадали в результате нападений.

В то же время, телеканал Sky News сообщает, что один человек погиб.

Традиционный карнавал карибской культуры в районе Ноттинг-Хилл на северо-западе Лондона проводится с 1964 года. Мероприятие регулярно сопровождается потасовками и задержаниями. В этом году, согласно последним данным, офицеры полиции произвели более 70 арестов.

Ранее сообщалось, что в преддверии карнавала магазины в районе закрыли щитами.

Отмечалось, что несмотря на то, что местные власти не публиковали рекомендаций по защите собственности от возможных повреждений, жители района и предприниматели сочли нужным самостоятельно принять меры и предотвратить вероятные проявления вандализма.