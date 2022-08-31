Европа заполнила газовые хранилища на целевые 80% к предстоящему отопительному сезону

Европейским странам удалось еще до конца лета заполнить газом свои подземные хранилища (ПХГ) на целевые 80% к грядущему отопительному сезону. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Запасы газа в хранилищах Европы, по данным на 29 августа 2022 года, выросли до 80,17% - это уже на 0,6 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в ПХГ находится порядка 86,1 млрд куб. м газа. В 2021 году максимум заполнения хранилищ наблюдался 21 октября - чуть более 83 млрд куб. м (77,28%).

Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ как минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам. Правительство ФРГ же обязало всех операторов довести уровень запасов газа в хранилищах страны до еще более высокого уровня: к 1 октября - до 85%, к 1 ноября - до 95%.

Наибольший уровень заполненности хранилищ отмечается сейчас в Португалии и Польше (уровни запасов 100% и 99,54% соответственно). Также в числе лидеров по уровню запасов Франция (91,54%), Швеция (90,8%) и Дания (89,12%). ПХГ Германии наполнены на 83,65%, Италии - на 81,93%, Испании - на 84,37%, Нидерландов - на 77,03%, Чехии - на 82,03%, Бельгии - на 88,47%, Словакии - на 79,38%. В пятерке стран Европы с наименьшими показателями заполненности ПХГ - Латвия (54,97%), Болгария (60,91%), Венгрия (63,19%), Австрия (66,06%) и Румыния (72,69%).

Заполнение хранилищ идет высокими темпами во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) по нынешним сверхвысоким ценам на фоне сокращения поставок из России. На прошлой неделе спотовая цена газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $3 500 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта, приблизившись к историческому рекорду - 7 марта 2022 года биржевая цена газа достигала отметки в почти $3 900. СПГ за счет рекордного импорта странами ЕС занимает в 2022 году первое место по доле в общем объеме поставок газа в Европу - 32%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 14 августа.