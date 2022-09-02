Еврокомиссия признала, что ЕС ждет длительный период высоких цен на газ

Еврокомиссия (ЕК) признала, что цены на газ в Евросоюзе (ЕС) останутся на рекордно высоком уровне еще в течение очень продолжительного времени, как минимум до 2025 года. Об этом сообщил в пятницу брюссельский новостной интернет-портал EURactiv, который ознакомился с готовящимся в Еврокомиссии проектом документа о реформе энергетического рынка Евросоюза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Цены на газ и электричество [в ЕС] достигли рекордных отметок в 2021 году. Как ожидается, они останутся высокими до конца 2022 года и далее, хоть и в меньшей степени. Вплоть до 2024-2025 годов", - цитирует EURactiv документ Еврокомиссии.