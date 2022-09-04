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Италия может присоединиться к разработке японского боевого самолета нового поколения

Европа Материалы 4 сентября 2022 08:37 (UTC +04:00)
Италия может присоединиться к разработке японского боевого самолета нового поколения

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Японское Минобороны рассматривает возможность привлечения итальянских специалистов к проекту по разработке боевого самолета нового поколения F-X Сил самообороны Японии, который заменит находящиеся сейчас на вооружении страны многоцелевые истребители F-2. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, соответствующее намерение Минобороны связано с тем, что Италия обладает опытом сотрудничества в технической сфере с Великобританией, представители которой уже вовлечены в разработку двигателя для F-X.

Разработка двигателя боевого самолета нового поколения началась в январе. С британской стороны в проекте принимает участие компания Rolls-Royce, с японской - авиастроительная корпорация Ishikawajima Heavy Industries.

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