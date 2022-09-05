В Великобритании объявят имя нового премьер-министра и лидера Консервативной партии

В понедельник объявят имя нового лидера правящей Консервативной партии Великобритании и, как следствие, премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, передает Trend со ссылкой на ТАСС. За пост главы правительства борются глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.

Результаты голосования среди членов Консервативной партии, число которых, по разным оценкам, составляет от 160 тыс. до почти 200 тыс., огласит Грэм Брейди - председатель парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов-тори и отвечающего за процесс избрания партийного лидера. Члены партии могли отдать свой голос либо онлайн, либо традиционным способом по почте: письма с бюллетенями начали рассылать им 1 августа. Само голосование завершилось 2 сентября, после чего начался подсчет голосов.

Согласно опросам общественного мнения, фаворитом гонки является Трасс, которая во всех социологических исследованиях опережает своего конкурента, причем в некоторых случаях отрыв составляет более чем 30 процентных пунктов. Букмекеры также рассматривают главу МИД в качестве наиболее вероятного сменщика Джонсона. Компания PaddyPower 4 августа предлагала очень маленький коэффициент 1,02 на победу Трасс: это значит, что, например, при ставке в 10 фунтов выигрыш составит всего 10,2 фунта. При этом на избрание Сунака давался коэффициент 10 (выигрыш в размере 110 фунтов при ставке в 10 фунтов). Это свидетельствует о том, что букмекеры считают практически невозможным успех бывшего министра финансов.

В то же время, как отметил еженедельник The Observer, популярность Трасс среди избирателей снижалась по мере проведения предвыборной кампании. Если в начале августа, согласно опросу компании Opinium, 49% сторонников тори считали, что она "выглядит как будущий премьер-министр", то к концу месяца этот показатель упал до 31%. По мнению британских аналитиков, встречи с членами Консервативной партии по всей стране в рамках избирательной кампании негативно сказались на имидже Трасс, которую успели обвинить в том, что она "живет в отрыве" от проблем британцев. В этой связи онлайн-издание "Консерватив хоум" заключило, что многим тори одинаково не нравится ни Трасс, ни Сунак, они голосуют по принципу "меньшего из двух зол".