Еврокомиссия на этой неделе предложит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Европейская комиссия на этой неделе предложит Украине еще 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в микроблоге Twitter, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

В частности фон дер Ляйен подчеркнула, что ситуация в Украине до сих пор требует неослабевающей поддержки со стороны Евросоюза.

"Кроме 10 миллиардов евро, которые мы предоставили на сегодня, мы на этой неделе предложим дополнительно 5 млрд евро макрофинансовой помощи", - отметила президент Еврокомиссии.