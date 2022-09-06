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Еврокомиссия на этой неделе предложит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Европа Материалы 6 сентября 2022 06:19 (UTC +04:00)
Еврокомиссия на этой неделе предложит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

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Европейская комиссия на этой неделе предложит Украине еще 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в микроблоге Twitter, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

В частности фон дер Ляйен подчеркнула, что ситуация в Украине до сих пор требует неослабевающей поддержки со стороны Евросоюза.

"Кроме 10 миллиардов евро, которые мы предоставили на сегодня, мы на этой неделе предложим дополнительно 5 млрд евро макрофинансовой помощи", - отметила президент Еврокомиссии.

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