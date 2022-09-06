Италия намерена сократить потребление газа на 5,3 млрд куб. м

Италия планирует сократить потребление газа примерно на 5,3 млрд куб. м в рамках национального плана экономии. Об этом говорится в постановлении для подготовки "к возможным перебоям поставок газа из России" Министерства экологической модернизации и трансформации Италии, передает агентство ANSA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Меры, указанные в постановлении, могут привести к экономии "около 5,3 млрд куб. м газа, учитывая максимизацию производства электроэнергии за счет других видов топлива, кроме газа (около 2,1 млрд куб. м газа), и экономию, связанную с отоплением (около 3,2 млрд куб. м газа)".

Среди мер предусмотрено снижение на один градус температуры обогрева помещений: 17 градусов (плюс-минус два градуса) для зданий, используемых для промышленной, ремесленной и аналогичной деятельности, и 19 градусов (плюс-минус два градуса) для всех остальных. Кроме того, отопительный сезон будет начинаться на одну неделю позже и заканчиваться на одну неделю раньше. Время отопительного периода в сутки также сокращается на один час. Вместе с этим в документе нет положений об ограничении отопления в больницах и домах престарелых.

Ведомство также указало на необходимость проведения кампаний по повышению осведомленности людей о рациональном потребительском поведении.