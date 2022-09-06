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В Великобритании объявили новый состав правительства

Европа Материалы 6 сентября 2022 22:34 (UTC +04:00)
В Великобритании объявили новый состав правительства

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Бывший министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Териз Коффи назначена главой Минздрава и заместителем премьер-министра Лиз Трасс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Достопочтенный член парламента доктор Териз Коффи была назначена министром здравоохранения и социальных дел. Она также будет занимать пост заместителя премьер-министра", - говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией.

Она сменит на этом посту Стива Баркли.

Новый глава Форин оффиса

Бывший замминистра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назначен главой Форин оффиса в Трасс.

"Достопочтенный член парламента Джеймс Клеверли был назначен министром иностранных дел, по делам Содружества и развития", - говорится в заявлении. На этом посту Клеверли сменил Трасс, которая возглавляла внешнеполитическое ведомство с сентября прошлого года.

Экс-министр по делам бизнеса Великобритании Квази Квартенг назначен министром финансов.

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