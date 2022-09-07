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Швейцарцам пригрозили тюрьмой за слишком теплые дома зимой

Европа Материалы 7 сентября 2022 02:35 (UTC +04:00)
Швейцарцам пригрозили тюрьмой за слишком теплые дома зимой

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Пресс-секретарь министерства экономики Швейцарии Маркус Спурндли заявил, что гражданам, которые предстоящей зимой будут нарушать правительственные директивы при нехватке газа в стране, будет грозить штраф и тюремное заключение сроком до трех лет. Об этом сообщает издание Blick, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По словам Спурндли, наказание предполагается в том случае, если в доме нарушителя температура воздуха будет умышлено превышать 19°C тепла.

«Нарушения закона о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться по умолчанию», — отметил он.

В публикации отмечается, что в Швейцарии для экономии электроэнергии было запрещено использование инфракрасных обогревателей, а сауны и бассейны должны оставаться холодными. Нарушителей этих правил будут выявлять с помощью выборочных проверок. При этом власти страны пообещали не устраивать «широкую охоту на энергетических грешников».

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