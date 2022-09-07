В Италии раскритиковали договор Германии и Франции по газу и электроэнергии

Итальянский журналист и бывший президент телерадиокомпании RAI Марчелло Фоа раскритиковал договор о поставках Германии газа из Франции в обмен на электричество из ФРГ. Об этом он написал в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Он обратил внимание, что сделка коснулась лишь двух стран Евросоюза. «Все остальные страны, включая Италию, отрезаны. Макрон называет это европейской солидарностью. Все хорошо?», — указал он. Журналист также посетовал, что никто не выступил с протестом против этого договора.

В сентябре Шольц пообещал «как можно скорее» установить верхний предел цен на электроэнергию в ФРГ. Кроме того, канцлер отреагировал на снижение популярности правящей в Германии коалиции, связав такую статистику со сложными временами в стране. До этого он предположил, что Германии удастся справиться с грядущей зимой без поставок российского газа. «Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой», — заявил Шольц.

В конце августа сообщалось, что многие жители Франции, столкнувшись с ростом цен на газ и электроэнергию, решили отапливать дома дровами предстоящей зимой. Предприятия по производству дров работают в полную мощность, поток заказов не прекращается, а продажи дровяных печей за год выросли в полтора раза.