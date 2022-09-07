Крупнейшие банки в Европе готовятся к перебоям с электричеством зимой

Часть крупнейших банков в Европе готовятся к возможным перебоям в поставках электроэнергии в зимний период. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, они, в частности, тестируют свою работу в условиях отключений и сокращают потребление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источника агентства, американский JPMorgan, в европейских офисах которого в Лондоне и Франкфурте-на-Майне работают тысячи сотрудников, провел имитации отключения энергии. Банк может перейти на дизельные генераторы, которые смогут обеспечивать работу ключевых офисов в течение нескольких дней.

Второй по величине банк Италии UniCredit, как пишет Reuters, летом протестировал работу центров обработки данных, подключенных к независимым источникам электроэнергии, а Deutsche Bank сокращает офисные площади, отключает горячую воду в туалетах и выключает на ночь все освещение в помещениях и наружную подсветку. Он также планирует выключить фонтан перед головным офисом во Франкфурте-на-Майне.

Крупнейшие европейские страховые компании также сокращают потребление электроэнергии, отмечает Reuters. Например, швейцарская Zurich Insurance заявила, что будет затемнять офисы в ночное время и остановит работу "декоративных потребителей электроэнергии" типа фонтанов.