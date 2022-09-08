Первое заседание европейского политического сообщества пройдет в Праге 6 октября

Первое заседание европейского политического сообщества, идею которого в мае 2022 года выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон, состоится в Праге 6 октября перед неформальным саммитом ЕС, запланированным на 6-7 октября, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Эта встреча предусмотрена только для лидеров (государств, приглашаемых в сообщество - ИФ). Ее главная цель будет заключаться в том, чтобы они провели политическую дискуссию по стратегическим вопросам, представляющим общий интерес для европейского континента", - сказал собеседник представителей СМИ.

По его словам, основными вопросами будут события на Украине, энергетический кризис и экономическая ситуация. Повестка встречи предусматривает пленарное заседание и тематические круглые столы: вопросы безопасности, энергетика, климат, транспорт, экономика, а также двусторонние встречи и заключительный пленарный ужин.

Функционер ЕС уточнил, что на встречу должны быть приглашены 27 государств-членов ЕС, шесть стран Западных Балкан, а также Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения, Азербайджан.

Чиновник также напомнил, что эта встреча представляет собой реализацию дискуссий и заключений июньского Европейского совета. При этом он подчеркнул, что создаваемое сообщество не является альтернативой расширению Евросоюза.