Врачи Елизаветы II обеспокоены ее здоровьем

Состояние здоровья королевы Великобритании Елизаветы II вызывает обеспокоенность у врачей. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Букингемского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После дальнейшего обследования сегодняшним утром врачи королевы выразили обеспокоенность состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением", - сказано в сообщении.

В свою очередь премьер-министр страны Лиз Трасс на фоне сообщений об ухудшении здоровья 96-летнего монарха заявила, что "мысли народа Великобритании" с Елизаветой II.