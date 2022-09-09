Карла III официально провозгласят королем Великобритании 9 сентября

Карл III будет официально провозглашен новым королем Великобритании 9 сентября. Об этом сообщила в четверг газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, на 9 сентября у 73-летнего монарха, который стал во главе государства после смерти матери Елизаветы II, запланирована встреча с премьер-министром Лиз Трасс и кабинетом министров, духовным главой Церкви Англии архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби и настоятелем Вестминстерского аббатства Дэвидом Хойлом.

Трасс, которая ранее выступила с обращением к нации в связи со смертью монарха, провела разговор с новым королем, сообщили в канцелярии премьера.