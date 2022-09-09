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Карла III официально провозгласят королем Великобритании 9 сентября

Европа Материалы 9 сентября 2022 05:37 (UTC +04:00)
Карла III официально провозгласят королем Великобритании 9 сентября

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Карл III будет официально провозглашен новым королем Великобритании 9 сентября. Об этом сообщила в четверг газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, на 9 сентября у 73-летнего монарха, который стал во главе государства после смерти матери Елизаветы II, запланирована встреча с премьер-министром Лиз Трасс и кабинетом министров, духовным главой Церкви Англии архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби и настоятелем Вестминстерского аббатства Дэвидом Хойлом.

Трасс, которая ранее выступила с обращением к нации в связи со смертью монарха, провела разговор с новым королем, сообщили в канцелярии премьера.

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