Совет ЕС обсудит цены на энергоносители и безопасность энергоснабжения Евросоюза

В Брюсселе в пятницу состоится внеочередной Совет ЕС по энергетике, который обсудит высокие цены на рынке энергоносителей и вопросы безопасности энергоснабжения стран Евросоюза, сообщается в коммюнике, опубликованном в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Министры энергетики ЕС обменяются мнениями в ходе двух заседаний. Во время первого обсуждения у них состоится обмен взглядами на возможные срочные меры с целью снижения высоких цен на энергию. Затем министры доложат о состоянии готовности своих стран к предстоящей зиме", - говорится в сообщении Совета Евросоюза.

В нем уточняется, что вторая сессия будет публичной.

Согласно коммюнике, "министрам будет предложено определить предпочтительные меры, которые могут быть реализованы на уровне ЕС в короткие сроки для облегчения нагрузки высоких цен на энергию для граждан, государственных служб, предприятий и промышленности".

Обсуждение будет основываться на записке председательства Чехии в Совете ЕС, в которой перечислены различные варианты "краткосрочных действий, призванных облегчить энергетическую ситуацию".