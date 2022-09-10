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Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь Украине

Европа Материалы 10 сентября 2022 19:30 (UTC +04:00)
Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь Украине

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Володимиром Зеленским обсудил ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация вокруг Запорожской АЭС по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Они выразили свою поддержку работе Международного агентства по атомной энергии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Макрон поинтересовался у Зеленского ходом боевых действий и "потребностями Украины, которые Франция могла бы удовлетворить".

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