Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Володимиром Зеленским обсудил ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация вокруг Запорожской АЭС по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Они выразили свою поддержку работе Международного агентства по атомной энергии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Макрон поинтересовался у Зеленского ходом боевых действий и "потребностями Украины, которые Франция могла бы удовлетворить".