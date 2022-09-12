Принц Уильям стал миллиардером благодаря новым титулам

Наследник британского престола принц Уильям стал миллиардером, как только ему был присвоен титул принца Уэльского после смерти королевы Елизаветы II. Об этом написала в воскресенье газета Daily Star. По ее подсчетам сын нового короля Карла III, состояние которого еще на прошлой неделе оценивалось в £34 млн (около $40 млн), выросло до £1,1 млрд ($1,3 млрд) после присуждения ему новых титулов и прилагающих к ним землям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в статье, в дополнение к ранее имевшимся титулам герцога и герцогини Кембриджских, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали герцогом и герцогиней Корнуоллскими, а также, соответственно, принцем и принцессой Уэльскими. Что касается титула принцессы Уэльской, то он был вакантным с момента гибели принцессы Дианы в 1997 году.

По информации таблоида, это означает, что теперь во владении пары оказалось 128 тыс. акров (почти 52 тыс. гектаров) земель в Англии и Уэльсе.

Традиции британской монархии предусматривают, что титул принца Уэльского носит наследник престола. После того как старший сын королевы принц Чарльз вошел на престол после смерти матери под именем Карл III, он присвоил Уильяму титул принца Уэльского. Кроме того, монарх отметил, что принц Уильям возьмет шотландские титулы, в том числе титул герцога Ротсейского, а также титул герцога Корнуоллского, которые новый король носил на протяжении более чем пяти десятилетий.

Елизавета II, умершая 8 сентября в возрасте 96 лет, правила дольше всех в британской истории - 70 лет и 7 месяцев. Объявленный в Великобритании национальный траур продлится до дня похорон Ее Величества. Коронация Карла III пройдет через несколько месяцев, ее дата пока не названа.