В Германии заявили, что ей предстоит стать ведущей военной державой Европы

Положение Германии на международной арене обязывает ее стать передовой военной силой в Европе, заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Это связано с нашими размерами, нашим геополитическим расположением, нашей экономической мощью, короче говоря, с нашим значением. Это делает нас ведущей державой, хотим мы этого или нет, и в военной сфере", - приводит Financial Times ее слова с выступления в Немецком обществе внешней политики.

В частности, министр отметила, что Германии необходимо не в следующие пару лет, а в долгосрочной перспективе тратить 2% от ВВП на оборону - в соответствии со стандартами НАТО. Она сообщила о планах создать к началу 2030-х годов три боеготовых армейских дивизии, а также ослабить строгое регулирование немецкого оборонного экспорта, чтобы Германия могла активнее принимать участие в европейских оборонных проектах.

Ламбрехт уточнила, что США останутся главной силой для обороны Европы, однако рост напряженности между США и КНР, смещение внимания Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион, а также ситуация вокруг Украины требуют от европейских стран быть готовыми защищаться от угроз самостоятельно.

Министр отметила, что роль Германии во Второй мировой войне привела к скептицизму у населения в отношении военных сил. "Она сказала, что немцы привыкли рассматривать бундесвер как экстренную службу при стихийных бедствиях, которая помогает при пандемиях, наводнениях и лесных пожарах, принимает участие в миссиях в местах вроде Афганистана и Мали", - пишет Financial Times. "Но эти времена прошли", - считает Ламбрехт.

В феврале на выступлении в бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц заявил о выделении 100 миллиардов евро немецкой армии. Между тем, напоминает издание, заявления Ламбрехт последовали менее чем через две недели после того, как кабмин Германии объявил о начале работы над новой стратегией нацбезопасности, которая впервые в новейшей немецкой истории пересмотрит подход Берлина к его оборонной и внешней политике.