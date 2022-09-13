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ЕС может ограничить прибыль от производства энергии до €200 за мегаватт-час

Европа Материалы 13 сентября 2022 16:35 (UTC +04:00)
ЕС может ограничить прибыль от производства энергии до €200 за мегаватт-час

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Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ограничения доходов некоторых компаний от производства электроэнергии на уровне от €180 до 200 за мегаватт-час. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям его источников, речь идет о компаниях, которые занимаются атомной энергетикой и возобновляемыми источниками энергии. Еврокомиссия в среду также планирует выступить с предложением о временном введении сбора в размере не менее 33% от сверхприбыли компаний нефтегазовой, угольной и нефтеперерабатывающей промышленности. Основой для расчета станет чистая прибыль до вычета налогов за 2022 финансовый год, которая почти на 20% выше, чем средний показатель с 2019 года.

Как отмечается, в рамках снижения спроса на электроэнергию Еврокомиссия планирует сократить на 10% общий объем ее потребления, в то же время обязательной целью исполнительный орган ЕС видит уменьшение потребляемой мощности на 5% в определенные часы пик. Ожидается, что окончательные цифры должны быть одобрены в рамках заседания еврокомиссаров во вторник, затем правительствами стран сообщества, уточняет Bloomberg.

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