Инфляция в Великобритании в августе снизилась до 9,9%

Инфляция в Великобритании снизилась в августе до 9,9% в годовом исчислении, однако темп ее роста продолжает оставаться самым высоким за последние 40 лет. Об этом свидетельствует отчет, распространенный в среду Национальной статистической службой Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В июле индекс потребительских цен в стране вырос на 10,1% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Одним из главных факторов, немного замедлившим темп инфляции, стало снижение цен на автомобильное топливо. Однако продукты питания и одежда продолжали дорожать, в результате чего инфляционное давление сохранилось на высоком уровне. Рост цен в этой категории в годом исчислении составил в августе 13,1% по сравнению с 12,7% месяцем ранее.

"Продовольствие и безалкогольные напитки внесли самых большой вклад в повышение месячных показателей в августе 2022 года, в то время как автомобильное топливо оказало самое большое понижающее воздействие", - отмечается в отчете.

Рост цен на топливо замедлился с 43,7% в июле до 32,1% в августе. Бензин подешевел за последний месяц на 14,3 пенса (16,6 центов) за литр по сравнению с ростом на 5 пенсов в июле. Цены на дизельное топливо также снизились в августе на 11,3 пенса за литр.

Ранее Банк Англии не исключал, что по итогам года инфляция в стране достигнет 13%. Американский банк Goldman Sachs допускал, что инфляция в Великобритании может превысить в следующем году 22%, если рост цен на европейский газ не удастся взять под контроль. В марте лондонский Центр экономических и бизнес-исследований предупреждал, что королевство рискует столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х.